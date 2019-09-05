Суд разрешил кукарекать петуху Морису из Франции

Во Франции суд отклонил иск жителей коммуны к хозяйке петуха Мориса, который мешал им своим ранним пением. Таким образом, Петух Морс может кукарекать в любое время.

«Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, <…> отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал France Info.

Напомним, жители деревни Орлеон подали иск к петуху Морису, который будил их своими криками слишком рано. В защиту птицы проходили демонстрации и подписывались петиции.