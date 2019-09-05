В Донецке прогремел взрыв, пострадал полицейский

В Донецке прогремел взрыв, в результате пострадал сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Инцидент произошел около 14.00 (совпадает с мск) в Калининском районе возле неработающего киноконцертного комплекса «Донецк», передает РИА «Новости».

Во время взрыва на месте происшествия находился сотрудник полиции, а также убиравшие мусор работники. Правоохранитель получил травму руки, ему была оказана первая помощь.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники силовых структур и МЧС. Место происшествия оцеплено специальной лентой.

Ранее взрыв также произошел на территории шахты им. Скочинского в Донецке. В результате погиб один человек.