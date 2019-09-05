В СК объяснили видео с «избиением» заключенных в СИЗО «Кресты»

В Петербурге после сообщений об избиении фигуранта дела о незаконном обороте наркотиков сокамерниками в СИЗО «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает ГСУ СК по городу.

«Подозреваемые с 18 по 19 июля 2019 года, находясь в камерном помещении вместе с мужчиной 1998 года рождения, обвиняемым в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, потребовали от него 20 тыс. рублей, высказывая угрозы его жизни и здоровью. После того, как потерпевший не смог найти данные денежные средства, соучастники продолжая угрожать, поочередно нанесли ему удары, причинив физическую боль», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Один из подозреваемых после этого позвонил родственникам потерпевшего, заявил, что тот избит, и отметил, что в случае, если деньги ему не будут перечислены, избиения будут периодически продолжаться, отмечает СК.

19 июля родственники потерпевшего фигуранта перевели 3 тыс. рублей на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых.

«В видеоролике, распространенном в СМИ имеется запись нанесения ударов потерпевшему, в том числе фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями. Однако установлено, что на фотографии изображен другой следственно-арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества. Текст обращения в адрес администрации изолятора якобы от имени потерпевшего произносит другой следственно-арестованный, который также опрошен», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что есть данные, подтверждающие, что фото телесных повреждений и видеоролик были сделаны с 10 по 14 июля, то есть до совершения вымогательства. При этом монтаж ролика проводился за пределами СИЗО.

«Сведения о наличии так называемых «пресс-хат», а также о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли», – подчеркнули в ведомстве.

Однако установлены факты незаконного проноса в следственный изолятор мобильных телефонов и других запрещенных предметов, в связи с чем «на имя начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено представление», говорится в сообщении.

В отношении 23-летнего, 25-летнего и 26-летнего подозреваемых в избиении сокамерника возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Отмечается, что двоим из них вынесены приговоры за совершение преступлений против личности, которые на данный момент еще не вступили в законную силу.

СК пояснил, что материалы о возможном наличии в действиях сотрудников состава преступления, предусмотренного статьей «Халатность», были выделены в отдельное производство.

Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить работу врио главы СИЗО «Кресты» Никиты Ильина. Об этом сообщила член ОНК Яна Теплицкая, передает РИА «Новости».

«В основу легло то, что нам рассказали заключенные и их близкие, документов от ФСИН мы никаких не видели», – отметила Теплицкая в своем обращении в соцсетях.

В обращении к главе СК идет речь о видеозаписи с пытками, которые якобы происходили в СИЗО-1. Со слов заключенных, их избивали черенками от лопат, вымогали деньги, а сотрудники СИЗО не препятствовали этому, зная о происходящем.