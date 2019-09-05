Cтроительство Восточного идет с опережением графика

Строительство второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика на месяц, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Речь идет о строительстве таких объектов, как стартовый стол под «Ангару», командный пункт и топливохранилище, передает ТАСС.

«На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание. Кроме того, возводится хранилище топлива, там уже идет формирование лож под цистерны», – рассказал источник.

По его словам, опережение согласованного с Роскосмосом плана-графика строительства объектов составляет около месяца.

Ранее сообщалось, что к строительству космодрома Восточный решили привлечь военных.

Напомним, первый запуск «Ангары» с Восточного перенесли на 2023 год. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о «большой беде» при строительстве Восточного.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в строительство Восточного вмешались силы небесные.

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