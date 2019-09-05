Против Абызова возбудили третье уголовное дело

В отношении экс-министра открытого правительства Михаила Абызова возбуждено третье уголовное дело, в нем речь идет об отмывании преступных доходов, рассказал адвокат экс-министра Александр Аснис.

«Нам только что стало известно о возбуждении третьего уголовного дела по ст. 174.1 («Легализация доходов, полученных преступным путем»), при этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан», – сообщил Аснис, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент обвинение еще не предъявлено.

«Я уверен, что он не признает вину, но пока об этом говорить рано», – уточнил адвокат.

По мнению Асниса, третье дело необходимо, чтобы удержать арест на имущество Абызова. Он подчеркнул, что из 19 постановлений об аресте девять отменили.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Позднее против Абызова завели новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.