Получивший поздравление Путина школьник поступил в лицей Петербурга

Школьник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого с победой в чемпионате мира WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование» поздравил президент России Владимир Путин, поступил в физико-математический лицей Петербурга, рассказала мать мальчика Марина Цыбикова.

«Сейчас сын находится в Санкт-Петербурге. Его приняли в питерский физико-математический лицей №239. Пока мы не можем назвать учебное заведение, в которое он поступит после окончания лицея. Однако сын уверен, что оно будет связано с сетевым системным администрированием», – пояснила Цыбикова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Мешков планирует и дальше участвовать в конкурсах, бросать вызов себе.

«Он очень целеустремленный и всего добился сам. Мы ему лишь помогали, но никогда не заставляли. Поздравление президента безусловно важно для нас, хотя очень неожиданно», – отметила мать.

По ее словам, старший брат Андрея также живет в Петербурге и работает юристом, пятилетняя сестра живет в Улан-Удэ.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума поздравил Андрея Мешкова с победой в чемпионате. Также глава государства в целом положительно оценил выступление российской команды на соревнованиях.

Чемпионат мира WorldSkills 2019 состоялся в Казани 22-27 августа, участниками были 1,3 тыс. людей из 63 стран.