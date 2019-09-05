На Сахалине транспортный налог снизят на 30%

Депутаты Сахалинской областной думы приняли во втором, окончательном чтении закон о снижении в регионе транспортного налога на 30%, который был вынесен на рассмотрение по инициативе врио губернатора региона Валерия Лимаренко.

«Мы не могли не поддержать идею Валерия Лимаренко о снижении транспортного налога. О необходимости принятия подобного закона в областной думе говорили несколько лет. Теперь с этой важной для всей области инициативой выходит первое лицо региона. Я считаю, что уменьшение размеров ежегодной выплаты поможет островитянам сэкономить семейный бюджет», – прокомментировал принятие закона председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, передает ТАСС.

Кроме того, парламентарии предложили снизить транспортный налог на 30% и для водителей мотоциклов и мотороллеров. За принятие всех изменений в закон о транспортном налоге депутаты проголосовали единогласно. Таким образом уже в 2020 году жители региона будут платить за 2019 год с учетом новой льготы.

Например, размер платежа за автомобиль мощностью 100-150 лошадиных сил будет снижен с 5285 до 3775 рублей, мощностью до 100 лошадиных сил – с 1 тыс. до 700 рублей, а мощностью 200 лошадиных сил – с 7 до 5 тыс. рублей.

Ранее Лимаренко заявил, что из московских кабинетов плохо видно проблемы Сахалина, но пришло время отстаивать интересы региона.