Путин предсказал АТР значимую роль в мире

Президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что в ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) будет играть значимую роль в мире.

Путин заявил, что существует заинтересованность в развитии позитивных тенденций, в том, «чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным», передает РИА «Новости».

«Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японией, другими странами АТР строятся на принципах уважения и честного диалога и, уверен, имеют большие перспективы, созвучные той растущей роли, которую предстоит играть Азиатско-Тихоокеанскому региону в предстоящее десятилетие. Думаю, присутствующие здесь высокие зарубежные гости, наши друзья, с этим согласны», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что в России гордятся тем, каким стал Дальний Восток – это символ «открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения».

«Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия, конструктивного сотрудничества в АТР в целом», – отметил глава государства.

Путин заявил также, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в будущем станет одним из опорных центров образовательного пространства в АТР. Университет уже становится «центром новых компетенций, молодежных обменов и международной кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке, отраслях новой технологической эпохи».

Он напомнил, что в минувшем учебном году в ДВФУ обучались 20 тыс. студентов, в том числе 3,5 тыс. иностранцев из 74 государств мира.

Путин добавил, что в ДВФУ более 200 зарубежных профессоров, на базе вуза планируется широко развивать исследовательскую инфраструктуру.

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. В ходе выступления в четверг Владимир Путин указал, что Дальний Восток должен не терять, а обретать людей.

При этом до этого он отметил отсутствие прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. По словам главы государства, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.

Президент также назвал «придурками» людей, которые говорили, что Дальний Восток – это балласт, требующий денег.