ФСБ нашла место производства отравляющих веществ в Афганистане

Террористы организовали производство отравляющих веществ в Афганистане, рассказал начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

«Беспилотники могут использовать для доставки отравляющих веществ. По имеющимся данным, производство последних уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана», – передает РИА «Новости» слова Беседы на второй международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Он добавил, что боевики, не сумев создать «Исламское государство*» (запрещено в России) на Ближнем Востоке, планируют сделать это в других регионах мира.

«Попытки террористов создать исламское псевдогосударство на Ближнем Востоке провалились. Вместе с тем, утратив контроль над большинством ранее захваченных территорий, понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики не собираются сдаваться, более того, ими вынашиваются планы для переброски в другие регионы мира», – сказал Беседа.

Говоря о финансировании терроризма, Беседа отметил, что для этих целей активно используются криптовалюты, а также международные мусульманские гуманитарные фонды.

«Получателем собранных ими ресурсов зачастую выступают подконтрольные главарям террористических структур специализированные юридические центры», – сказал он.

Беседа также отметил, что одним из приоритетных направлений для капиталовложений является фармакология и торговля бытовыми товарами.

Но наибольшую финансовую подпитку террористы получают от контрабанды наркотиков, алкоголя, исторических и культурных ценностей», – добавил представитель ФСБ России.

Напомним, ранее глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем сообщил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) готовят заминированные автомобили и ракеты «Град», оснащенные отравляющими веществами для атак в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии.