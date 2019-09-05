Украинский политолог раскрыл страхи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью, такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, Зеленский все еще отыгрывает образ героя телесериала «Слуга народа» Голобородько.

«Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», – приводит его слова РИА «Новости».

Ермолаев подчеркнул, что меры, которые принимают украинские власти, не имеют никакого отношения к решению экономических проблем.

Ранее Зеленский, подводя итоги 100 дней пребывания на посту президента Украины, рассказал о своем главном достижении за это время.

Напомним, премьер-министром Украины по предложению Зеленского стал 35-летний юрист Алексей Гончарук.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Зеленский выбрал свое «правительство Гайдара».

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