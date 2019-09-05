Синоптики рассказали о погоде в Москве

В четверг, 5 сентября, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, на юго-востоке Московской области ожидаются умеренные осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в четверг поднимется до 18-20 градусов, по области – 16-21 градус. Ветер переменных направлений, 2- 7 метра в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.