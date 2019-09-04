Качиньский объяснил наращивание войск НАТО в Польше пословицей про войну

Лидер правящей партии в Польше «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что страна «хочет мира», но «готовится к войне».

Первоначально на территории Польши не планировалось постоянного присутствия контингента НАТО, но геополитическая ситуация изменила «позиции наших западных союзников, в частности США», отметил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио PAP.

По его словам, увеличение численности вооруженных сил и количества вооружения польской армии – это «большое положительное изменение».

«Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и прежде всего лучше их вооружить», – подчеркнул Качиньский.

Он добавил, что Польша не желает начала войны, но действует по принципу «хочешь мира, готовься к войне».

В августе глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что его страна нуждается в новой базе НАТО. До этого в Варшаве заявляли, что передислокация большего числа войск в Польшу может быть эффективным решением в связи с возросшими угрозами для Евросоюза.