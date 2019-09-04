Массовая драка при попытке захвата храма произошла на Украине

В селе Малинск Ровенской области Украины на территории храма подрались около 60 представителей религиозных общин, в результате потасовки пострадали 11 человек. По факту происшествия открыто 12 уголовных производств.

Драка произошла 3 сентября. «Сообщения о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма и пытаются вынести оттуда вещи, и о получении телесных повреждений местными жителями, в полицию начали поступать с 7.30 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение пресс-службы полиции региона «Интерфакс».

По данным правоохранительных органов, представители приходского совета Петропавловского прихода Ровенской епархии новой Православной церкви Украины (ПЦУ) срезали замки на входных дверях храма и прошли внутрь, чтобы провести там службу.

«Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной этого года. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которого телесные повреждения в виде ушибов получили одиннадцать местных жителей», – добавили в полиции.

По факту происшествия были заведены уголовные дела по статье о самоуправстве и умышленном легком телесном повреждении. Полицейские изъяли документы, которые, как утверждают представители Петропавловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

По информации СМИ, конфликт в селе произошел между сторонниками ПЦУ и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), после того, как в ПЦУ заявили об избиении священником двоих прихожан.

В начале августа на Украине произошла очередная драка между священниками раскольнических церквей при захвате храма.

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