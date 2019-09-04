Украинку жестоко убили в Турции

В Антальи жестоко убили 42-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в занятии проституцией.

По данным правоохранительных органов, женщина познакомилась с гражданином Турции и пошла распивать с ним алкоголь. Затем украинка уединилась со своим знакомым за трансформаторной будкой, сообщает «НТВ» со ссылкой на Yeni Alanya.

Позже женщина была найдена мертвой. Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции, у него нашли украшения погибшей.

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