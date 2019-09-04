Подведены итоги голосования по названию нового парка в Петербурге

Название «Тучков буян» лидирует в списке названий будущего арт-парка Петербурга, избираемых в ходе голосования на интернет-портале проекта.

«Закончилось онлайн-голосование по названию. Проголосовало по нашему порталу 24 тыс. 831 человек – показательно, что наши горожане очень неравнодушны к этой теме и очень трепетно относятся к тому, что там будет дальше. Из предложенных наименований к моменту закрытия голосования лидером голосования стал «Тучков буян», набравший 27%», – сказал президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов, передает ТАСС.

Интернет-портал, посвященный арт-парку, начал работать 4 июля 2019 года, в этот же день стартовало и голосование по названию будущей культурной зоны. Романов отметил, что самыми активными посетителями этого ресурса оказались молодые люди от 25 до 34 лет (28%).

Среди других вариантов названия арт-парка, которые предлагали в том числе сами горожане, были «Романовский» (набрал по итогам голосования 22% голосов), «Петроградский» (11%), «Сердце Петербурга» (9%), «Невский сад» (7%).

Параллельно также велось голосование по линии Общественной палаты Санкт-Петербурга, сказал Романов, добавив, что на предыдущих этапах общие результаты разных голосований совпадали.

«Еще будет параллельное голосование во время голосования 8 сентября (на выборах губернатора Санкт-Петербурга). Окончательную точку, наверное, будет экспертная группа ставить», – отметил он. Романов уточнил, что итоговое название станет известно, предварительно, в октябре.

Международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка стартует уже в октябре, сообщил генеральный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Денис Леонтьев.

«Сегодня мы можем сказать, что планируем объявить именно конкурс, чтобы компании могли начать подавать свои заявки, в середине октября. И закончим с выбором уже где-то в мае-июне следующего года. Мы не торопимся, делаем это сознательно, нет задачи быстро, «на коленке» какие-то проекты нарисовать», – сказал Леонтьев. Ранее было объявлено, что конкурс будет проводиться при поддержке финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Конкурсные процедуры будут согласовываться с администрацией города, с Союзом архитекторов Петербурга и с экспертным сообществом, отметил Леонтьев. «Конкурсные процедуры позволяют обеспечить максимальную прозрачность и открытость. Следующие два месяца мы будем готовить техническое задание», – сказал он.

Как пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, техническое задание будет разрабатываться с опорой на мнение жителей города, «потому что в первую очередь данный объект будет создаваться для них, для их комфорта».

«Мы поэтапно проведем отбор компаний, которым доверим разработку концепций, мы с жюри, которое будет создано, выберем финалистов. Но, конечно, мнение будет за жителями», – подчеркнул он.

Леонтьев отметил, что участниками конкурса, учитывая знаковость объекта для города, будут профессиональные команды. «Мы сейчас планируем, обсуждаем с городом, чтобы от 6 до 10 команд приняли участие в конкурсе. Я думаю, что половина из них должны точно пойти [по] портфолио – это компании, у которых есть опыт знаковых общественных пространств», – сказал он.

Вторая половина команд, у которых нет опыта в реализации таких проектов, будут подавать предварительные концепции.

«Это позволит сделать максимально широкий доступ российских архитекторов, в том числе чтобы и петербургские архитекторы, и архитекторы из регионов могли представить свои изначальные идеи», – сказал Леонтьев, уточнив, что из этого числа будут отобраны еще четыре-пять участников конкурса.

Все отобранные команды вместе создадут тот пул команд, которые дальше будут разрабатывать концепцию арт-парка на основании техзадания, добавил он. «С одной стороны, это даст полную открытость, все смогут принять участие, с другой стороны, мы обезопасим себя с точки зрения квалификации участников для того, чтобы внутри конкурса были действительно команды с мировым именем», – пояснил он.

В настоящее время на сайте, посвященном будущему арт-парку, продолжается голосование по функциональному наполнению парка.

Идею о создании новой культурной зоны – арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала – в апреле этого года предложил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Она получила одобрение президента России и председателя правительства РФ.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху – парк и Дворец танца Эйфмана.

Центральный парк в Санкт-Петербурге позволит создать новый городской центр культуры, образования и досуга для 11 млн посетителей ежегодно, а также объединить главные достопримечательности, пешеходные и зеленые зоны города в единый маршрут. Из парка будет открыт прямой доступ к воде, также появятся новые панорамные виды на историческую часть города.