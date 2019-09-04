Заявивший о пытках заключенный покончил с собой в Оренбурге

По факту самоубийства осужденного Александра Белоусова, отбывавшего срок в колонии Оренбурга, возбуждено дело, сообщили в комитете против пыток

В постановлении о возбуждении дела сказано, что «неустановленные следствием лица... действуя умышленно, незаконно, с целью доведения до самоубийства, систематически унижая честь и достоинство осужденного... путем жестокого обращения с ним, высказываний в его адрес угроз, склоняя на систематической основе к совершению неоднократных актов членовредительства, попыток самоубийства, довели до самоубийства Белоусова А.С.», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет.

По данным организации, 5 августа в комитет обратился мужчина, назвавший себя Александром Белоусовым, и рассказал, что отбывает наказание в колонии №4 в Оренбургской области. Мужчина сообщил, что сотрудники исправительного учреждения систематически избивают и унижают его и других осужденных, а также «окунают головой в отхожее место». «Я... решил покончить жизнь самоубийством, потому что у меня нет терпения больше все это терпеть, такой произвол», – сказал Белоусов.

После звонка заключенного юрист Комитета против пыток направил эту информацию в прокуратуру. Однако 12 августа в комитет сообщили, что звонивший Белоусов покончил с собой. Родители мужчины попросили правозащитную организацию о юридической помощи и проведении общественного расследования, комитет после этого обратился в следственные органы.

Ранее в августе сообщалось, что в Оренбуржье сотрудники полиции пытали мужчину электрошокером и требовали признаться в краже пяти тыс. рублей.