Беглов посетил открытие Центра медиаискусств для детей в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся Центр медиаискусств – новое структурное подразделение «Академии талантов», открытие которого посетил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

«Самое главное – центр дает возможность проявить свои таланты детишкам. Здесь есть различная современная техника. Мы не поскупились на средства, и дети получили к 1 сентября такой подарок. Я смотрю на их глаза: такое восхищение! Да я и сам посидел бы здесь часа полтора, оборудование хорошее. Я каждый четверг выхожу в радиоэфир, и нет такого оборудования у нас», – сказал Беглов, осматривая классы Центра медиаискусств, передают «Невские новости».

Врио главы города отметил, что приучать детей к высокому уровню и раскрывать в них таланты нужно с самых малых лет.

«Мы идем таким путем, что для всех создаем разные возможности. Сюда не обязательно могут прийти талантливые дети, сюда может прийти абсолютно любой ребенок, и в нем может раскрыться талант, о котором даже не подозревали родители. Для таких звездочек, которые украсят наш город, мы и создавали этот центр», – уточнил Беглов.

Отмечается, что в данном центре создана современная цифровая среда, которая способствует раскрытию детской одаренности в области искусства. Там дети могут научиться не только работать над творческими проектами, но и осозновать социальную ответственность за то, что они отправляют в интернет-пространство.

В первый год работы центра запланирована реализация 19 программ дополнительного образования. Например, представлены такие программы, как «Основы электронной музыки и диджеинг», Digital-art, «Текстовая иллюстрация», «Тележурналистика», «Умный город: введение в урбанистику. Основы архитектурного мышления», «Технологии в сфере визуальных искусств», «Основы 3D-моделирования», «VR-технологии» и другие.

В Центре медиаискусств смогут обучаться около 1,5 тыс. детей в месяц, а в течение года посетить площадку смогут до 20 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл новую школу в Красногвардейском районе города.