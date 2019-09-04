Киев объявил в розыск главу избиркома Крыма

Украина объявила в розыск руководителя Избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева, обвиняемого Киевом в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает в среду так называемая прокуратура Автономной республики Крым, подведомственная Генеральной прокуратуре Украины, передает ТАСС.

«Сейчас в рамках уголовного производства главе Избирательной комиссии Республики Крым сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск», – говорится в сообщении.

Малышев в ответ пригласил украинских следователей на полуостров. «Я приглашаю следователей прокуратуры в Крым и готов дать исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы. Я ни от кого не скрываюсь, нахожусь в Крыму и занимаюсь организацией избирательного процесса. Вот только боюсь, что командировку им сюда не выпишут, побоятся, что они, увидев изменения, которые произошли в Крыму за пять лет, здесь останутся», – сообщил Малышев.

Он отметил, что не удивляется подобным заявлениям Киева. «Это они возбудились в очередной раз перед выборами, которые у нас пройдут 8 сентября», – сказал глава избиркома.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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