Женщину приговорили за убийство гадалки в Ульяновске

Ульяновский суд приговорил к 8,5 годам колонии местную жительницу за убийство гадалки, которая за три года не решила ее семейные проблемы, сообщили в региональном СК.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, вечером 4 мая пьяная жительница Ульяновска пришла в квартиру к гадалке и убила ее ударом ножа в шею. При этом с собой злоумышленница забрала мобильник и 125 тыс. рублей жертвы.

«После задержания следователями Следственного комитета она дала признательные показания, пояснив, что потерпевшая являлась лже-гадалкой и в течение трех лет обещала помочь ей с решением семейных проблем. Конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась вернуть часть уплаченных денежных средств осужденной, которая пришла с жалобой на то, что ее проблемы до сих пор не решены», – сообщили в СК.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в феврале 2014 года сообщалось, что предпринимателя из Мытищ признали виновным в убийстве в состоянии аффекта 61-летней жительницы Орехово-Зуево, выдававшей себя за гадалку, ему назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы.