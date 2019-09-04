Костин и Орешкин поспорили о вероятности рецессии в России

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о возможной рецессии в экономике России в 2021 году.

«Нет, вы знаете, я сегодня даже с ним (Орешкиным) на эту тему говорил. Мы такого мнения не разделяем и вообще считаем, что, во-первых, Центральный банк принял ряд мер, вы знаете, фактически ограничение наиболее рискованного кредитования. Наверно, это оправдано, я даже, кстати, не стал бы кредитовать», – сказал Костин, передает РИА «Новости».

По словам главы ВТБ, он ожидает, что принятые ЦБ меры окажут «определенное сдерживающее воздействие на рост». «Мы вообще в среднесрочной перспективе думаем, что потребкредитование будет расти однозначной цифрой и какого-то существенного перегрева не будет. Мы пока больших рисков не видим, честно говоря», – считает Костин.

Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Тогда Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает мер для замедления темпов роста потребкредитования.

В ответ регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 года был бы нулевым. Орешкин в ответ заявил: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить ЦБ, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в розничном кредитовании нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

Между тем вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов назвал нормальным явлением жизнь в кредит.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прогноз Всемирного банка, согласно которому в России с учетом двукратного роста закредитованности граждан может возникнуть финансовый пузырь.