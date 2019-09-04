Единственная больница закрытого города на Урале осталась без главного хирурга

Руководство единственной больницы в челябинском «закрытом» городе Трехгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина из-за протеста врачей, вызванного низкими зарплатами.

В отделении хирургии подтвердили отставку начальника, отказавшись от комментариев, передает Ura.ru.

И.о. главврача больницы Сергей Рычков отказался прокомментировать ситуацию, заявив: «У нас город закрытый, у меня строгая установка никакой информации не давать».

Сообщается, что 29 августа хирурги медсанчасти №72 в Трехгорном подали заявления об увольнении из-за низких зарплат и высокой нагрузки.

Медицинское учреждение входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и не подчиняется областному минздраву, потому ставки врачей ниже, чем в среднем по отрасли, и медики не могут приватизировать служебные квартиры.

На встрече с местными властями и представителями Росатома хирургам обещали помочь. Однако в среду, 4 сентября, выяснилось, что начальство медсанчасти подписало заявление об увольнении заведующему хирургическим отделением Станиславу Редькину.

Трехгорный – город в Челябинской области, основанный в 1952 году. Образует закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО). В нем проживают порядка 32 тыс. человек.

Основное предприятие города – ФГУП «Приборостроительный завод» («ПСЗ»). Это одно из ведущих предприятий атомной промышленности России.

Ранее в Пензе прошла акция протеста, в которой приняли участие 135 медработников станции скорой помощи. Они требовали повышения зарплат и соблюдения федеральных норм комплектования выездных бригад.

Во Владимирской области медсестры решили массово уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат.

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