Рождаемость на Украине упала на 40% за пять лет

Приоритетными направлениями работы украинского минздрава станут увеличение продолжительности жизни граждан и повышение уровня рождаемости, заявила новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«Если переходить к тому, что нам надо сделать, мы будем работать над ростом продолжительности жизни. Второе – это рост рождаемости», – цитирует ТАСС министра.

По ее словам, «на сегодня есть данные о том, что за последние пять лет рождаемость сократилась на 40%».

Среди ближайших задач, по словам Скалецкой, также идет подготовка порядка реагирования на инфекционные заболевания, поскольку сейчас нет централизованной, единой процедуры. Также она добавила, что необходимо обеспечить вакцинацию взрослых граждан.

Скалецкая заняла свою должность 29 августа, заменив исполнявшую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

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