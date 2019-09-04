В Томске объяснили обустройство школы в медпункте

Власти Томской области объяснили, что школу в отдаленном селе Суйга временно обустроили в здании местной врачебной амбулатории, так как помещения учебного заведения находятся в аварийном состоянии.

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич через пресс-службу подтвердила, что в селе Суйга сложилась сложная ситуация с местной школой, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что во время подготовки Суйгинской школы к началу нового учебного года подрядная организация обнаружила, что деревянные конструкции балок перекрытия повреждены.

Администрация района решила обследовать техническое состояние здания, заключение будет готово не раньше 15 сентября. После этого будут определены виды, объемы и сроки ремонта.

«Администрацией Молчановского района принято решение организовать образовательный процесс в приспособленном помещении врачебной амбулатории в селе Суйга. Ведутся согласования с территориальным подразделением Роспотребнадзора о режиме работы школы в части организации питания. В помещении есть питьевая вода и теплый туалет. Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре», – сообщила Грабцевич.

В данный момент дети занимаются в две смены, а ученикам 9-11 классов для обеспечения качественного образования и подготовки к экзаменам предложили интернатное обучение в школе районного центра – села Молчаново.

«Поселок Суйга расположен удаленно от других населенных пунктов (не менее 90 километров), поэтому обеспечить ежедневный безопасный подвоз учеников в другие школы муниципального образования не представляется возможным. Других помещений на территории Суйгинского сельского поселения для временного размещения детей в целях проведения образовательного процесса нет», – сказала начальник департамента.

Ранее местное агентство новостей ТВ2 сообщило, что около 70 учеников Суйгинской средней школы Молчановского района не могут пойти в школу из-за ее аварийного состояния.

Отмечалось, что родители выступили против обучения детей в отгороженной половине здания местного фельдшерско-акушерского пункта, так как там нет теплого туалета, столовой, а ФАП ежедневно посещают больные, в том числе с туберкулезом.

Ранее в Пензенской области в больнице пациентов начали размещать на койки, сделанные из стульев и деревянных досок.