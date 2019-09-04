ЦИК объявил о регистрации на выборах более 90% кандидатов

Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в рамках избирательных кампаний в 2019 году оказался беспрецедентно низким, более 90% были зарегистрированы, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами. Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ходе избирательной кампании некоторые кандидаты утратили свой статус, но это не было связано с отказами. «8 сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов, что составит с учётом того, что некоторые выбыли, 89% от выдвинутых кандидатов», – подчеркнула глава ЦИК.

Всего на выборах всех уровней кандидатов было выдвинуто 118 тыс. 583 кандидатов, в списки избирателей вошли более 56 млн человек – почти половина избирателей России. В единый день голосования во всех 85 субъектах России пройдет около 6 тыс. избирательных кампаний. Одновременно будет проходить около 50 местных референдумов.

Председатель Центризбиркома добавила, что «отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% – это те, кто не представил документов либо отказался участвовать в компании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам».

Памфилова также сообщила, что ЦИК передал в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от его имени о якобы создании закрытой площадки для экспертов-политологов с предложением регистрироваться по электронной почте.

«Мы все это передали в правоохранительные органы, пусть разбираются, поскольку это не первое и, я так полагаю, не последнее. У меня постоянно взрывают мои почты, мне заблокировали симку моего телефона. Представьте себе, заблокировали сим-карту мою и выдали сим-карту с моим номером, который у меня двадцать лет, совершенно посторонним людям», – сказала Памфилова.

Она выразила уверенность, что ЦИК справится со всеми ситуации, несмотря на любые провокации.

Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября.