ЦИК объявил о регистрации на выборах более 90% кандидатов

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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Липецкая область ищет бульдозеристов и чиновников

Игорь Артамонов (в центре) на одном из объектов крупнейшего налогоплательщика области, НЛМКФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Мы находимся в постоянном поиске чиновников – но не простых, а тех чиновников, которые любят людей». И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал спецкору газеты ВЗГЛЯД об управленческих парадоксах, а также о том, как повышать людям зарплаты, помогать бизнесу и переводить налоги из Москвы в регион. Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...

Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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              ЦИК объявил о регистрации на выборах более 90% кандидатов

              4 сентября 2019, 12:00

              Текст: Алина Назарова

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              Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в рамках избирательных кампаний в 2019 году оказался беспрецедентно низким, более 90% были зарегистрированы, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

              «Свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами. Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

              По ее словам, в ходе избирательной кампании некоторые кандидаты утратили свой статус, но это не было связано с отказами. «8 сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов, что составит с учётом того, что некоторые выбыли, 89% от выдвинутых кандидатов», – подчеркнула глава ЦИК.

              Всего на выборах всех уровней кандидатов было выдвинуто 118 тыс. 583 кандидатов, в списки избирателей вошли более 56 млн человек – почти половина избирателей России. В единый день голосования во всех 85 субъектах России пройдет около 6 тыс. избирательных кампаний. Одновременно будет проходить около 50 местных референдумов.

              Председатель Центризбиркома добавила, что «отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% – это те, кто не представил документов либо отказался участвовать в компании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам».

              Памфилова также сообщила, что ЦИК передал в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от его имени о якобы создании закрытой площадки для экспертов-политологов с предложением регистрироваться по электронной почте.

              «Мы все это передали в правоохранительные органы, пусть разбираются, поскольку это не первое и, я так полагаю, не последнее. У меня постоянно взрывают мои почты, мне заблокировали симку моего телефона. Представьте себе, заблокировали сим-карту мою и выдали сим-карту с моим номером, который у меня двадцать лет, совершенно посторонним людям», – сказала Памфилова.

              Она выразила уверенность, что ЦИК справится со всеми ситуации, несмотря на любые провокации.

              Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября.


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