Врачи посоветовали изменить облик перспективного российского вертолета

По пожеланию врачей холдинг «Вертолеты России» внес изменения в облик перспективного вертолета VRT500, завил гендиректор компании «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«Мы машину показываем (потенциальным заказчикам), слушаем отзывы коллег. По результатам мы вносим изменения ещё не в конструкцию, но в облик машины. После общения с медицинским персоналом, который эксплуатирует такого рода технику, мы внесли изменения в облик конструкции – увеличили расстояние в задней части, чтобы было удобнее вносить носилки», – передает РИА «Новости» слова Богинского на Восточном экономическом форуме.

Напомним, в апреле в холдинге «Вертолеты России» рассказали, что серийное производство российского бизнес-вертолета VRT500, который составит конкуренцию американскому Robinson, будет налажено в 2021 году.