В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 20 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.