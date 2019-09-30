Белорусы стали чаще получать карту поляка

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что с 2008 года более 131 тыс. граждан Белоруссии получили карту поляка.

Белорусы чаще граждан других стран получают карту поляка. Так, только за последние три года ее получили более 55 тыс. белорусов. На втором месте – украинцы, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что для получения данной карты нужно не только доказать наличие польских корней и сдать экзамен по польскому языку, но и пройти собеседование с консулом по вопросам польской истории, культуры и традиций.

Однако в Белоруссии действуют некоторые ограничения получения карты поляка. Так, в 2012 году в Белоруссии были внесены поправки в законы «О статусе депутата» и «О государственной службе». Теперь чиновникам запрещено пользоваться картой поляка, а тем у кого она уже есть – избираться в верхнюю и нижнюю палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд в страну и на территорию Союзного государства вице-спикеру польского парламента.