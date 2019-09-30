В научные роты зачислят 350 призывников

В ходе осеннего призыва был отобран 351 человек, который пополнит 17 научных рот в 2019 году, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Научные роты создавались при активном участии министра обороны Сергея Шойгу.

«Большое значение имело комплектование 17 научных рот. Перед осенним призывом отбор осуществлялся в 62 субъектах России. Всего для комплектования научных рот был отобран и отправлен 351 человек», – приводят слова Бурдинского «Известия».

Генерал-лейтенант отметил, что проводилась также комплектация научных рот военного инновационного технополиса «ЭРА». Их количество в этом году сократилось до пяти.

Для прохождения военной службы в ротах «ЭРЫ» направлялись отобранные заранее склонные к научной работе выпускники ведущих вузов страны.

Военный технополис «ЭРА» – один из самых амбициозных проектов российской армии. Его строительство началось осенью 2017 года в Анапе. Как заявил Сергей Шойгу, реализация проекта началась по поручению президента. В 2018 году министр обороны объявил о начале работы технополиса.

В Минобороны также говорили о том, зачем нужны научные роты.