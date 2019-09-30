Жака Ширака похоронили

На кладбище Монпарнас в Париже завершились похороны экс-президента Франции Жака Ширака.

Он был похоронен только в присутствии близких. Ширак похоронен рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году, передает «Интерфакс».

Напомним, панихиду по экс-президенту Франции посетил в том числе президент России Владимир Путин. Всего церемонию прощания посетили около 80 бывших и действующих иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что участие Путина в прощании с Шираком стало первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД