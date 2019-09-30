Алену Водонаеву высмеяли за фото с тремя ногами

Подписчики высмеяли фотографию модели и телеведущей Алены Водонаевой, на которой у нее появилась третья нога.

Воднаева опубликовала снимок в своем Instagram. На фото телеведущая лежит на ступеньках в коротком платье, скрестив ноги. Однако подписчики фотомодели заметили у нее «лишнюю» ногу. В комментариях они предположили, что появление третьей ноги стало результатом неумелого фотошопа. Пользователи отметили, что ногу, вероятно, «прифотошопили» со второго снимка из серии фотографий.

Ранее Алена Водонаева тайно сыграла вторую свадьбу в США.