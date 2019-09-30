Потребление жителями Украины российского контента захотели снизить вдвое

Украинское правительство за пять лет намерено сократить потребление российского контента жителями в два раза, об этом сказано в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В программе указана следующая цель: «Украинец реже будет сталкиваться с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами», говорится на сайте Рады.

Правительство намерено поддерживать создание медиа продуктов, которые будут противодействовать информационной агрессии. «Мы создадим надлежащие условия для рынка медиа услуг, расширим возможности для информирования населения на временно оккупированных территориях, а также простимулируем создание качественного информационного пространства при помощи идентификации манипулятивного контента», – уточняется в программе.

«Особое внимание будет уделяться работе с информационными атаками со стороны страны-агрессора с целью уменьшения их влияния на граждан Украины, в частности при помощи принятия мер для уменьшения потребления контента государства-агрессора минимум вдвое. Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов», – говорится в сообщении.

Ранее эксперт рассказала газете ВЗГЛЯД, что для России необходимо создать для Украины отдельный телеканал, так как сейчас российская сторона не имеет никаких рычагов воздействия на информационное поле Украины.