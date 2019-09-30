Дано объяснение закрытию спутникового проекта «Эфир»

Проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной системы (ГМИСС) для предоставления интернета и мобильной связи «Эфир» неокупаемый и не имеющий перспектив, поэтому лучше закрыть его до вложений в него бюджетных средств, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя закрытие проекта программы.

«Совершенно точно хорошая новость заключается в том, что лучше закрыть проект, неокупаемый принципиально, на старте, чем когда на него уже потрачено большое количество госсредств», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что вместо «Эфира» планируется проект «Сфера».

«Очевидно, что необходим комплексный большой проект, он будет называться «Сфера», который вообще задает правила и условия игры на этом рынке, задает основу позиции России в космосе», – сказал он.

Между тем Россия планирует выделить на реализацию государственной программы «Космическая деятельность России» с 2020 по 2022 годы более 600 млрд рублей.

Согласно материалам к бюджету, в этом году на эту программу может быть потрачено 251,7 млрд рублей. В 2020 году расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 198,5 млрд рублей, в 2021 году - 209,1 млрд рублей, в 2022 году - 208,7 млрд рублей, передает ТАСС.

В июне 2018 года было объявлено о создании системы «Сфера» – многофункциональной спутниковой системы, которая должна была насчитывать уже 640 спутников. При этом «Эфир» должен был стать составной частью проекта. Недавно проект программы «Сфера» прошел одобрение на коллегии Военно-промышленной комиссии. Как ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов, на реализацию проекта в 2020 году уже выделено более 10 млрд рублей. Общая сумма проекта не называлась.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что проект Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) «Эфир» для предоставления услуг интернета и мобильной связи исключат из нацпрограммы «Цифровая экономика» по просьбе Роскосмоса из-за отсутствия финансирования.

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