В «Ростове» прокомментировали подписание контракта с Мамаевым

История Павла Мамаева не смутила футбольный клуб «Ростов» при подписании с ним контракта, заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Риск при подписании Мамаева? Павел – профессиональный игрок уровня национальной сборной, он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его. История последнего года известна всем, если бы она нас смутила, мы бы не подписали этого игрока, эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол, я уверен, что он поможет нашей команде уже весной», – передает ТАСС слова Арутюнянца.

По его словам, Мамаев находится «в прекрасных физических кондициях».

«Что касается его физического состояния – Павел прошел медицинское обследование в Ростове, у него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение. У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас, решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора, ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах», – добавил Арутюнянц.

Отметим, что партнером Мамаева по клубу будет полузащитник Роман Еременко, который 18 ноября 2016 года был дисквалифицирован УЕФА на два года после того, как в его допинг-пробе после матча Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» были обнаружены следы кокаина.

Напомним, в субботу футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который ранее вышел из колонии по УДО.

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