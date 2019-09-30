МВД и ФСБ задержали банду «обнальщиков» с оборотом 300 млн рублей в месяц

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, которое занимались обналичиванием средств и имело месячный доход около 300 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Злоумышленники более 10 лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам в организацию, состоявшую из самостоятельных групп, входило около 30 участников, в том числе и работники финансово-кредитных учреждений. Обыски по делу прошли в Московском регионе, Саратовской и Ярославской областях, в Краснодарском крае и Коми.

«Обнаружено и изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «банк-клиент», оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – сообщила официальный представитель МВД России.

Уголовные дела возбуждены по статьям 172 и 210 УК РФ. Шестеро участников арестованы, 25 отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники МВД в центре Москвы задержали группировку, занимавшуюся незаконными банковскими операциями, в результате которых вывели в тень 2 млрд рублей.