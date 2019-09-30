МИД оценил реакцию ООН на невыдачу виз российской делегации

Реакция Секретариата ООН на невыдачу виз США ряду членов российской делегации на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи должна была быть более внятной, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Реакция Секретариата ООН, на мой взгляд, могла бы быть более внятной на произошедшее», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок. Визы не получили и некоторые члены российской делегации, собиравшиеся посетить конференцию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости переноса международных встреч из США. Он заявил, что Россия подготовит «сюрприз» в ответ на действия США.