Брат убитой в Испании девочки из России задержан

Правоохранители задержали 16-летнего брата девочки из России, которая была убита в каталонском городе Матаро.

Подростка задержали в Германии по подозрению в убийстве сестры. Полицейские уже успели его передать сотрудникам прокуратуры по делам несовершеннолетних в Испании, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России, проживавшей в Испании с матерью и несовершеннолетним братом. Вскрытие подтвердило убийство девочки.

Инцидент произошел, когда мать уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Брат девочки пропал и был объявлен в розыск.

По информации российских СМИ, женщину зовут Ольга Кавер. Она мать пятерых детей, трое из них живут в России. Также она является основателем Международного института репродукции человека PUER.