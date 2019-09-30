Москва указала на связь скандала вокруг Трампа и Зеленского с расследованием Мюллера

Скандал с публикацией стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я отмечаю для себя, что публикация записи этого разговора совпала с неделей высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН, совпала с контактами президентов США и Украины в Нью-Йорке», – сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, вся ситуация «целиком и полностью относится к взаимоотношениям Вашингтона и Киева».

Расследование спецпрокурора Мюллера «не получило того эффекта, на который рассчитывали определенные круги, причем не только в США, но и в некоторых других столицах», продолжил Рябков.

По его словам, в Москве всегда понимали, что так и произойдет, «потому что «накопать» что-то с точки зрения подкрепления этих абсолютно безумных и бездарных обвинений России во вмешательстве в американские внутренние процессы просто было невозможно». «По объективным причинам этого просто не существовало и не могло существовать», – подчеркнул Рябков.

Он считает, что после этого и возникла идея «попробовать где-то еще поискать уязвимые места».

«Это все отражение очень, на мой взгляд, нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне», – заключил высокопоставленный российский дипломат.

В марте спецпрокурор Роберт Мюллер в своем расследовании не обнаружил сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. После этого представители Демократической партии в Конгрессе США заявили о намерении добиваться публикации разговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Сенатор Алексей Пушков предупреждал о последствиях публикации расшифровки переговоров Путина и Трампа, а официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американской стороне обнародовать разговоры Барака Обамы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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