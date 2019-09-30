Названа причина задержания россиянина в Испании

Россиянин, задержанный в испанской Валенсии по запросу Вашингтона, подозревается в причастности к мошенничеству через интернет, сообщил источник в гражданской гвардии.

«Это была совместная операция с национальной полицией Испании», – отметили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Ранее газета Las Provincias сообщала, что россиянин Александр К. был задержан за предполагаемую причастность к «миллионному мошенничеству», которое он якобы совершил через интернет. На уточняющий вопрос, может ли гражданская гвардия подтвердить данную информацию, источник отметил: «Да».

На прошлой неделе стало известно, что правоохранительные органы Испании задержали 20 сентября в аэропорту Валенсии гражданина России по запросу США. Адвокат россиянина Елена Таранова заявила, что «задержание было произведено на основании запроса США».