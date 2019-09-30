Дело об избиении школьника возбудили в Кузбассе

В Кемеровской области возбуждено административное дело по факту избиения 13-летним подростком девятилетнего мальчика за отказ есть камни, сообщили в региональном главке МВД.

Ранее в Сети появилось видео инцидента, в ходе которого подросток бил младшеклассника по лицу, тот пытался закрыться руками, а потом упал. Позже пострадавший обратился в больницу с травмами лица. По факту инцидента инспектор ПДН начал проверку, передает «Интерфакс».

Материалы проверки передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Обоих фигурантов скандального могут поставить на профилактический учет в полиции.

Напомним, ранее в Алтайском крае подростки заставили школьницу пить воду из лужи; видео с издевательствами было выложено в Сеть.