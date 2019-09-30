Коллега Бочкаревой ответила на вопрос об употреблении актрисой наркотиков на съемках

Актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», ни разу не была замечена с запрещенными веществами на съемочной площадке, сообщила ее коллега по съемочной площадке актриса Дарья Сагалова.

«Видео с задержанием [актрисы Натальи Бочкаревой сотрудниками полиции] я не смотрела, новость об этом слышала», – сказала актриса Ura.ru.

«Когда мы работали вместе [на съемках сериала «Счастливы вместе»], я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было», – заявила Сагалова, сыгравшая в сериале Свету Букину.

«Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», – добавила она.

Ранее Георгий Дронов, актер и режиссер сериала «Счастливы вместе», признался, что не может поверить в задержание Бочкаревой с наркотиками.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем. Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Кроме того, было опубликовано видео инцидента.

Сообщалось также, что Бочкарева после задержания с наркотиками отказалась пройти медосвидетельствование.