Скандальный брак межу мужчиной и 11-летней девочкой расторгли в Иране

Брак между взрослым мужчиной и маленькой девочкой расторгнут по решению суда иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ранее видеозапись скандальной свадьбы попала в соцсети.

Родители ребенка были вызваны в суд, где они предоставили свидетельство о рождении, согласно которому девочке 11 лет, в то время как ее супругу 22 года. Семья девочки заявила, что молодожены должны были сначала познакомиться, и жить сразу в браке они не будут, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Rokna.

Ранее видеозапись бракосочетания опубликовала в Twitter иранская журналистка Масих Алинежад, заявившая, что происходящее на кадрах заставило ее плакать. Комментаторы в Сети назвали подобный брак насилием над ребенком.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) 2 сентября 2019 г.

В феврале в Австралии полиция расследовала более 100 случаев, когда девочек в возрасте от шести лет насильно выдавали замуж.