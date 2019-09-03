Девочки обошли мальчиков в тестах на умственные способности

Девочки показали лучшие результаты в длительных тестах на умственные способности, они, в отличие от мальчиков, дольше сохраняли эффективность и результативность. К такому выводу пришли исследователи из Испании и Нидерландов, изучив результаты международного теста по оценки знаний школьников.

Предыдущие исследования показывали, что мальчики лучше девочек разбираются в математике и естественных науках, однако новые результаты говорят, что подобные данные не всегда однозначны.

В исследовании были рассмотрены результаты тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которые проводятся среди подростков 15 лет. В ходе тестов подростки отвечают на вопросы по математике, естественны наукам. Ссылается ТАСС на результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature Communications.

Данные 2006-го, 2009-го, 2012-го и 2015 годов по 74 странам подтвердили предыдущие исследования в том, что девочки превосходят мальчиков в понимании прочитанного, а мальчики лучше решали задачи по математике и естественным наукам. Однако во время длительных тестов результаты девочек были несколько лучше, чем у мальчиков: они тратили меньше время на решение заданий и совершали меньше промежуточных шагов во время решения.

Затем ученые провели еще одно исследование, которое подтвердило, что девочки оказались сильнее при выполнении большего количества заданий в тесте.

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