ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Мониторинг включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

С 26 августа по 1 сентября 2019 года в топ-5 региональных практик вошли: «Пожарный извещатель в каждый дом», Вологодская область, «Аэрофлот» по «плоским» тарифам», Сахалинская область, «Льготные домокомплексы», Курганская область, «Мобильный участковый», Санкт-Петербург, «Пункт проката автокресел», Алтайский край.

Проект «Пожарный извещатель в каждый дом» предложен главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым в рамках реализации социального проекта «Безопасный дом. Продолжение». В Вологде и Череповце организована работа по бесплатной установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Под эту акцию попадут около 300 семей, каждой будет вручена инструкция по эксплуатации.

«Социальная инициатива, которая направлена, с одной стороны, на профилактику происшествий, с другой – это пример реальной заботы о людях, которые нуждаются в дополнительной заботе и поддержке. Это легко тиражируемая и незатратная для бюджета инициатива», – считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Проект «Аэрофлот по «плоским» тарифам» инициирован главой Сахалина Валерия Лимаренко. Он недавно договорился о возвращении «Аэрофлота» в область, для этого было подписано соглашение о субсидировании тарифов на год вперед. Стоимость билета не будет превышать 17 тысяч рублей в одну сторону.

«Возврат «Аэрофлота» на остров и субсидирование авиаперевозок для Сахалина, как, впрочем, и для других дальневосточный субъектов, это действенная мера создания комфортных условий жизни в регионе. Установление приемлемых цен на авиабилеты и их субсидирование из областного бюджета позволяет жителям Сахалина и Курил чувствовать заботу со стороны власти и нивелировать эффекты удаленности территории. Практика достаточно успешная и поддерживается населением всех дальневосточных субъектов федерации», – прокомментировал руководитель региональных программ АНО «Общественный экспертный совет» Петр Ханас.

Проект «Льготные домокомплексы» инициирован главой Курганской области Вадимом Шумковым. Речь идет о домокомплектах, пиломатериалах и древесины на корню, которая выдается по льготной стоимости некоторым категориям граждан – погорельцам, молодым и многодетным семьям. Льготный домокомплект стоит в 3-4 раза меньше, чем на рынке, – 105 тыс. рублей.

«Проект представляет собой реальную заботу о людях, попавших в сложную ситуацию и тех семьях, кто только «встает на ноги» – действующая по принципу «дать удочку» в трудный момент», – отметила политконсультант Алена Август.

Проект «Мобильный участковый» инициирован врио главы Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Разработана планшетная версия комплекса «Мобильный участковый», которая позволит сотруднику полиции оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь гражданам. На экране планшета отображаются места происшествий и преступлений на территории участка, а также сведения о жителях, объектах жизнеобеспечения, социально значимых объектах и организациях, местах проведения согласованных публичных акций и массовых мероприятий. Он также предоставляет доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и позволяет вести удаленный документооборот, когда участковый может на месте оперативно оформлять необходимые протоколы и загружать их в систему ГУ МВД.

«На мой взгляд, очень интересный и важный проект «Мобильный участковый» в Санкт-Петербурге. Во-первых, применение новейших цифровых технологий, что позволяет решать целый комплекс проблем: от повышения контроля и качества управления до увеличения скорости и минимизации вероятности неполучения помощи. Плюс, формирование базы данных. Во-вторых, тема правопорядка и работы участковых очень важна, граждане видят и буквально чувствуют на бытовом уровне. Оказать помощь, дать современные инструменты и технологии для участковых имеет значение само по себе», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Проект «Пункт проката автокресел» инициирован главой Алтайского края Виктором Томенко в рамках проекта «Безопасная дорога с первых дней». В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства планируется открытие первого в регионе пункта проката автокресел. Ожидается, что стоимость проката должна быть доступна для всех.

«В случае с сохранением жизни и здоровья детей, безопасности мало не бывает. Хотя именно на ней и приходится экономить при ограниченных финансовых ресурсах. Стоимость автокресел для семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации может являться критической. Мысли об отказе от покупки автокресла подогревает и то, что в какой-то момент оно перестанет быть нужно – ребенок вырастет. Поэтому прокат является достаточно логичным и гибким решением», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.