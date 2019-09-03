ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские судыФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
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Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              3 сентября 2019, 16:33

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Мониторинг включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

              С 26 августа по 1 сентября 2019 года в топ-5 региональных практик вошли: «Пожарный извещатель в каждый дом», Вологодская область, «Аэрофлот» по «плоским» тарифам», Сахалинская область, «Льготные домокомплексы», Курганская область, «Мобильный участковый», Санкт-Петербург, «Пункт проката автокресел», Алтайский край.

              Проект «Пожарный извещатель в каждый дом» предложен главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым в рамках реализации социального проекта «Безопасный дом. Продолжение». В Вологде и Череповце организована работа по бесплатной установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Под эту акцию попадут около 300 семей, каждой будет вручена инструкция по эксплуатации.

              «Социальная инициатива, которая направлена, с одной стороны, на профилактику происшествий, с другой – это пример реальной заботы о людях, которые нуждаются в дополнительной заботе и поддержке. Это легко тиражируемая и незатратная для бюджета инициатива», – считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              Проект «Аэрофлот по «плоским» тарифам» инициирован главой Сахалина Валерия Лимаренко. Он недавно договорился о возвращении «Аэрофлота» в область, для этого было подписано соглашение о субсидировании тарифов на год вперед. Стоимость билета не будет превышать 17 тысяч рублей в одну сторону.

              «Возврат «Аэрофлота» на остров и субсидирование авиаперевозок для Сахалина, как, впрочем, и для других дальневосточный субъектов, это действенная мера создания комфортных условий жизни в регионе. Установление приемлемых цен на авиабилеты и их субсидирование из областного бюджета позволяет жителям Сахалина и Курил чувствовать заботу со стороны власти и нивелировать эффекты удаленности территории. Практика достаточно успешная и поддерживается населением всех дальневосточных субъектов федерации», – прокомментировал руководитель региональных программ АНО «Общественный экспертный совет» Петр Ханас.

              Проект «Льготные домокомплексы» инициирован главой Курганской области Вадимом Шумковым. Речь идет о домокомплектах, пиломатериалах и древесины на корню, которая выдается по льготной стоимости некоторым категориям граждан – погорельцам, молодым и многодетным семьям. Льготный домокомплект стоит в 3-4 раза меньше, чем на рынке, – 105 тыс. рублей.

              «Проект представляет собой реальную заботу о людях, попавших в сложную ситуацию и тех семьях, кто только «встает на ноги» – действующая по принципу «дать удочку» в трудный момент», – отметила политконсультант Алена Август.

              Проект «Мобильный участковый» инициирован врио главы Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Разработана планшетная версия комплекса «Мобильный участковый», которая позволит сотруднику полиции оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь гражданам. На экране планшета отображаются места происшествий и преступлений на территории участка, а также сведения о жителях, объектах жизнеобеспечения, социально значимых объектах и организациях, местах проведения согласованных публичных акций и массовых мероприятий. Он также предоставляет доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и позволяет вести удаленный документооборот, когда участковый может на месте оперативно оформлять необходимые протоколы и загружать их в систему ГУ МВД.

              «На мой взгляд, очень интересный и важный проект «Мобильный участковый» в Санкт-Петербурге. Во-первых, применение новейших цифровых технологий, что позволяет решать целый комплекс проблем: от повышения контроля и качества управления до увеличения скорости и минимизации вероятности неполучения помощи. Плюс, формирование базы данных. Во-вторых, тема правопорядка и работы участковых очень важна, граждане видят и буквально чувствуют на бытовом уровне. Оказать помощь, дать современные инструменты и технологии для участковых имеет значение само по себе», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              Проект «Пункт проката автокресел» инициирован главой Алтайского края Виктором Томенко в рамках проекта «Безопасная дорога с первых дней». В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства планируется открытие первого в регионе пункта проката автокресел. Ожидается, что стоимость проката должна быть доступна для всех.

              «В случае с сохранением жизни и здоровья детей, безопасности мало не бывает. Хотя именно на ней и приходится экономить при ограниченных финансовых ресурсах. Стоимость автокресел для семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации может являться критической. Мысли об отказе от покупки автокресла подогревает и то, что в какой-то момент оно перестанет быть нужно – ребенок вырастет. Поэтому прокат является достаточно логичным и гибким решением», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.


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