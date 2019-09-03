Песков анонсировал встречу Путина и Додона

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским лидером Игорем Додоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Встреча планируется», – пояснил Песков, уточнив, что переговоры должны пройти в субботу, передает РИА «Новости».

Ранее молдавский президент сообщал, что планирует встретиться с Путиным. Он уточнял, что главам государств нужно принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для потребителей.

Додон отмечал, что этот вопрос принципиален, особенно с учетом приближения зимы и отопительного сезона.

В конце августа Кишинев посещал министр обороны России Сергей Шойгу. Он принимал участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.