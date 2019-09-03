Правительство выделило 4 млрд рублей на склад запчастей для «Суперджетов»

Правительство выделило 4 млрд рублей для создания оборотного склада запасных частей и внедрения сервисных бюллетеней для «Суперджетов».

«В целях реализации программы развития семейства самолетов «Сухой Суперджет 100» (самолетов RRJ-95) выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тысячи рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов», – отмечается в распоряжении правительства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что целью субсидии является обеспечение финансовых затрат на формирование оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа и внедрения сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, «имея в виду формирование оборотного склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней».

Контроль за исполнением и эффективным использованием средств возложен на Минпромторг, ведомству поручено представить доклад до 1 февраля 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.