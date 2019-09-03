Суд начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании «СБК» («внучка» Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

«Введение наблюдения», – передает РИА «Новости» сообщение в карточке дела.

Сообщается, что задолженность НПЗ перед ООО «СБК» превышает 70 млн рублей. Другие подробности пока не сообщаются.

АО «Антипинский НПЗ» располагается в промышленной зоне Тюмени на юго-востоке вблизи поселка Антипино. На сайте организации отмечается, что в Тюменской области сосредоточена основная часть российских запасов нефти (64%) и природного газа (91%).

В июле Сбербанк заявил о том, что основатели нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.

Напомним, 23 августа в правоохранительных органах сообщили, что Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск.