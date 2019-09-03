Япония обвинила КНДР в разработке новых типов баллистических ракет

В КНДР в этом году могли завершить разработку сразу трех новых типов баллистических ракет малой дальности, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

«В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет», – приводит ТАСС слова министра обороны Японии со ссылкой на Киодо.

Напомним, 24 августа Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет, во время которых успешно испытала «сверхкрупную» наземную пусковую установку.

Позднее США заподозрили КНДР в подготовке подводного пуска баллистической ракеты.

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