Эксперт назвал приговоры по «Делу 27 июля» адекватными и справедливыми

Те, кто не совершил серьезных проступков, отделаются сравнительно легким административным наказанием, отметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя приговоры, вынесенные в связи с беспорядками на акциях оппозиции в Москве.

«Я считаю, что вынесенные приговоры – взвешенные и точные, абсолютно адекватные и справедливые. Это касается и тех, с кого по делу о беспорядках 27 июля сняты обвинения, или тех, кому обвинения были смягчены, это же касается и тех, кто получил реальные сроки. Вот этот негодяй, который призывал мстить детям правоохранителей, получил реальный срок. Это справедливо. Другой экстремист, который распылял неизвестно что из баллончика, тоже получил справедливое наказание. Хорошо, что это оказался перцовый газ. А если бы это оказалось отравляющее вещество?» – риторически спросил эксперт.

Политолог напомнил о максиме, известной с древнеримских времен: закон суров, но это – закон. «Эта максима четко формулирует очень важный принцип любого справедливого государства», – подчеркнул Мартынов.

«Если есть законы, их надо выполнять. В законе все написано исчерпывающе: кому, сколько и за что. Это касается и тех, кто пытается нарушать закон, участвуя в общественных беспорядках, а с другой стороны, касается и полицейских. Нельзя злоупотреблять законом, если вы поставлены следить за его соблюдением», – напомнил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве были вынесены первые приговоры участникам несогласованных протестных акций, которые проходили в столице летом. Поводом для акций стал отказ в регистрации ряду кандидатов в Мосгордуму. В результате Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Всего по этому делу проходило не менее 13 человек.

Пресненский суд приговорил блогера Владислава Синицу, угрожавшего в Твиттере детям правоохранителей, к пяти годам колонии за экстремизм.

Басманный суд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве — Сергея Фомина и Егора Жукова.

По приговору Тверского и Басманного судов фигуранты Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделку со следствием.