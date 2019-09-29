Глеб Павловский разочарован выступлением Навального

Один из самых авторитетных в либеральной среде политологов Глеб Павловский обратил внимание, что блогер Алексей Навальный на согласованном митинге в воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве повторял повторяет свои же призывы 2011 года.

«Навальный на митинге. На слух по памяти – remake его речи здесь же на Сахарова, но в декабре 2011: «Они там трясутся от страха – боятся нас», – написал Павловский на своей странице в Facebook.

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. В прямом эфире мероприятие обсуждали Илиас Меркури и Анна Шафран. На стрим были приглашены ведущие эксперты и политологи.

По данным МВД, на акцию в поддержку фигурантов дела о незаконных митингах собралось до 20 тыс. человек. При этом, как сообщали СМИ со ссылкой на видео с митинга, участники мероприятия при помощи «каруселей», то есть проходя через рамки по несколько раз, увеличивали число пришедших на акцию.

Политолог Алексей Мартынов, рассуждая о причинах провала санкционированного митинга в центре Москвы, прошедшего в воскресенье, отметил, что акция «оказалась совсем унылой, даже с учетом звезд и лидеров радикальной оппозиции».