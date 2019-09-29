В ООН увидели угрозу для Сирии в присутствии там иностранных армий

Присутствие пяти различных армий в Сирии является угрозой для суверенитета и территориальной целостности страны, вся территория государства в конечном итоге должна оказаться под контролем Дамаска, заявил спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

«Я очень обеспокоен тем фактом, что на территории Сирии действуют пять различных армий. Очевидно, что это угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что это сильно влияет на ситуацию в САР. Педерсен выразил желание, чтобы необходимость в нахождении иностранных армий в Сирии отпала.

«Так что нам необходимо сконцентрироваться на политическом треке и чтобы мы оказались в ситуации, когда правительство Сирии будет полностью контролировать всю свою территорию», – добавил спецпредставитель.

В Сирии находятся военные Турции, США, России и Ирана. Российские войска находятся в этой стране по просьбе официального Дамаска.

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